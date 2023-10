Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 215,90 EUR ab.

Das Papier von Allianz befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 215,90 EUR ab. Die Allianz-Aktie sank bis auf 215,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 218,35 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 220.578 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Allianz-Aktie 8,64 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,88 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 21,32 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 260,29 EUR.

Allianz ließ sich am 10.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 5,97 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 3,85 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 39.600,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 37.100,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Allianz am 10.11.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

