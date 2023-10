Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Allianz im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 217,10 EUR ab.

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 217,10 EUR ab. Bei 215,75 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 218,35 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 428.410 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 234,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.09.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 169,88 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 21,75 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 260,29 EUR.

Am 10.08.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 3,85 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Am 10.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 13.11.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 22,98 EUR je Allianz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Allianz von vor 10 Jahren abgeworfen

Munich Re-Aktie gibt nach: Munich Re rechnet mit höheren Versicherungskosten

Börse Europa in Rot: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter