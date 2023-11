Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 232,55 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,7 Prozent auf 232,55 EUR. Bei 232,70 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 231,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 314.924 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 234,55 EUR erreichte der Titel am 15.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 17,23 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 259,63 EUR aus.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 5,22 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent gesteigert.

Am 23.02.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 22,70 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu

Aufschläge in Europa: Anleger lassen STOXX 50 zum Start steigen

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus