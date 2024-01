Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Mittag fester

Allianz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 245,80 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 245,80 EUR. Kurzfristig markierte die Allianz-Aktie bei 246,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,55 EUR. Zuletzt wechselten 165.594 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 23.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 250,40 EUR an. Gewinne von 1,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 27,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 269,14 EUR.

Allianz veröffentlichte am 10.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,22 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 36.500,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.800,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 22,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

