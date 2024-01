Allianz Aktie News: Allianz büßt am Vormittag ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 243,90 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 243,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 243,20 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 243,55 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 39.104 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 26,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 269,14 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 6,02 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22,31 EUR je Aktie.

