Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Montagmittag vor

Die Aktie von Allianz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 322,40 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 322,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 323,90 EUR. Bei 323,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 169.408 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 330,30 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,45 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 15,15 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 322,14 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Allianz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,49 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 42,80 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.02.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 19.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 25,38 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

