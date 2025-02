Allianz Aktie News: Allianz am Montagnachmittag im Aufwind

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 321,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 321,00 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 323,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 323,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 302.496 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 330,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 238,30 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 25,76 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 322,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,54 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 35,03 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 25,38 EUR fest.

