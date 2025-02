Allianz Aktie News: Allianz reagiert am Vormittag positiv

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 323,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,9 Prozent im Plus bei 323,00 EUR. Bei 323,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 323,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 37.893 Allianz-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 330,30 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 2,26 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 238,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 35,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,48 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 322,14 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 13.11.2024. Das EPS lag bei 6,54 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,49 EUR je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent auf 42,80 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 35,03 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 25,38 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels im Aufwind

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Plus