Allianz Aktie News: Allianz verliert am Mittwochnachmittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 266,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 266,20 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Allianz-Aktie bis auf 265,90 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 269,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 442.710 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 4,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 01.06.2023 Kursverluste bis auf 198,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 25,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 13,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 14,52 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 280,57 EUR.

Am 23.02.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39,60 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 36,70 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 20.05.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 24,70 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

STOXX-Handel: Euro STOXX 50 notiert mittags im Plus