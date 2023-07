Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag verlustreich

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 214,25 EUR abwärts.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 214,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 213,90 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 214,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 15.542 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. 6,60 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 37,15 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 252,50 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,43 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46.000,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44.000,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 10.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 23,99 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

