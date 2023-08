Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 223,90 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 223,90 EUR zu. Die Allianz-Aktie legte bis auf 223,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 27.879 Allianz-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 228,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,01 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 30,23 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 253,50 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 10.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,97 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 39.600,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 37.100,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2023 terminiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 13.11.2024 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 23,61 EUR je Allianz-Aktie.

