Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Mittag gestärkt

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 233,90 EUR zu.

Das Papier von Allianz konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 233,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 233,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 181.787 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.09.2023 auf bis zu 234,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,28 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Abschläge von 17,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 259,63 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 5,22 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,02 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 36.500,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 34.800,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 23.02.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 14.02.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 22,70 EUR in den Büchern stehen haben wird.

