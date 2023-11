Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag nahezu unverändert

Notierung im Blick

Die Aktie von Allianz hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Allianz-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 232,50 EUR.

Mit einem Wert von 232,50 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 232,75 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 232,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,75 EUR. Bisher wurden via XETRA 15.186 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 234,55 EUR markierte der Titel am 15.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 192,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 20,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 259,63 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 10.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 36.500,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Allianz 34.800,00 EUR umgesetzt.

Am 23.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 14.02.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 22,70 EUR je Aktie aus.

