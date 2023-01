Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 220,55 EUR

Die Allianz-Aktie musste um 12:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 220,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Allianz-Aktie bei 219,95 EUR. Bei 221,25 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 229.397 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 09.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 232,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 156,22 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 41,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 248,33 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,02 EUR gegenüber 5,01 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 34.800,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 34.400,00 EUR eingefahren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 17.02.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 16.02.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 16,82 EUR je Allianz-Aktie.

