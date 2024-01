Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 247,35 EUR ab.

Um 11:48 Uhr rutschte die Allianz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 247,35 EUR ab. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 247,25 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 249,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 98.867 Stück.

Am 23.01.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 1,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 22,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 269,14 EUR an.

Am 10.11.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Allianz mit einem Umsatz von insgesamt 36.500,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,89 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Allianz am 23.02.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 14.02.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 22,31 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Aufwind

Mittwochshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot