Allianz Aktie News: Allianz behauptet sich am Vormittag

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Mit einem Kurs von 322,90 EUR zeigte sich die Allianz-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Allianz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 322,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 323,10 EUR. Die Allianz-Aktie sank bis auf 320,30 EUR. Bei 321,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 58.127 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 330,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 238,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 26,20 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 15,15 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,14 EUR an.

Am 13.11.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 6,54 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5,49 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 35,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Allianz am 28.02.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 25,38 EUR je Aktie.

