Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 224,00 EUR

0,18% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 223,30 EUR. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 221,80 EUR nach. Bei 223,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 417.710 Allianz-Aktien.

Bei 224,35 EUR erreichte der Titel am 01.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 156,22 EUR am 29.09.2022. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 42,94 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,63 EUR je Allianz-Aktie aus.

Am 17.02.2023 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 4,99 EUR gegenüber -0,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36.700,00 EUR im Vergleich zu 38.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 12.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Am 10.05.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 24,43 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Hannover Rück-Aktie fester: Auch Hannover Rück verlässt Klimaclub Net-Zero Insurance Alliance

Allianz-Aktie freundlich: Allianz sucht offenbar Käufer für Beteiligung an Neobank N26

Allianz-Aktie: Experten empfehlen Allianz im März mehrheitlich zum Kauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com