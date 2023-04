Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag mit KursVerlusten

Aktien in diesem Artikel Allianz 222,20 EUR

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 223,05 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Allianz-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 221,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 38.754 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.03.2023 bei 224,35 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Allianz-Aktie somit 0,58 Prozent niedriger. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 156,22 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,78 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 253,63 EUR.

Allianz ließ sich am 17.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,99 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,74 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 38.400,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.700,00 EUR.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 12.05.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz auf den 10.05.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 24,43 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

