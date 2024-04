Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Einbußen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 264,30 EUR ab.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 264,30 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 263,60 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 267,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 168.087 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2024 auf bis zu 280,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,86 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 14,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 280,57 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 23.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,90 Prozent auf 39,60 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Allianz wird am 15.05.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 20.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 24,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

