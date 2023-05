Allianz Aktie News: Allianz am Mittag mit Kursabschlägen

Aktien in diesem Artikel Allianz 205,45 EUR

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 205,30 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 202,65 EUR. Mit einem Wert von 205,30 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 265.942 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.05.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 10,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 156,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 23,91 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 251,44 EUR je Allianz-Aktie an.

Am 12.05.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 46.000,00 EUR umgesetzt, gegenüber 44.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Am 08.08.2024 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

