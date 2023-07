Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Vormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt sprang die Allianz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 215,75 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 215,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 216,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 215,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.885 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 228,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,86 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 156,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Allianz-Aktie mit einem Verlust von 27,59 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 253,50 EUR je Allianz-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 12.05.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,43 EUR, nach 1,36 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 46.000,00 EUR – ein Plus von 4,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 44.000,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 08.08.2024.

Experten taxieren den Allianz-Gewinn für das Jahr 2023 auf 23,96 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Wert Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Allianz-Investment abgeworfen

Geschichte des DAX: Diese Aktien gehören zu den ewigen DAX-Werten - interessante Umfirmierungen berücksichtigt

Allianz-Aktie in Grün: Allianz X will Beteiligung an Neo-Bank N26 wohl vorerst halten