Allianz Aktie News: Allianz steigt am Freitagmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktionäre schickten das Papier von Allianz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 222,70 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 222,70 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 222,85 EUR. Bei 222,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 106.659 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 228,40 EUR erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 2,50 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 156,22 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 29,85 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 253,50 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz gewährte am 10.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,97 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 3,85 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.600,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 37.100,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2023 wird am 10.11.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 13.11.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,61 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

