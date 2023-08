Allianz Aktie News: Allianz am Freitagnachmittag stabil

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 222,55 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 222,55 EUR bewegte sich die Allianz-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 223,90 EUR aus. Die größten Abgaben verzeichnete die Allianz-Aktie bis auf 221,70 EUR. Bei 222,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 327.572 Allianz-Aktien.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 228,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 2,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 156,22 EUR fiel das Papier am 29.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Am 10.08.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,97 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 39.600,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37.100,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 10.11.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 13.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 23,61 EUR im Jahr 2023 aus.

