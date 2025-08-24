DAX24.264 -0,4%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,80 -4,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin95.057 -1,9%Euro1,1698 -0,2%Öl67,87 +0,1%Gold3.363 -0,3%
Allianz Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Allianz

25.08.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 371,30 EUR.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 371,30 EUR abwärts. Im Tief verlor die Allianz-Aktie bis auf 370,40 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 372,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 27.901 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 15.08.2025 markierte das Papier bei 380,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 24.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 272,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Für Allianz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 15,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 16,75 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 359,29 EUR.

Am 07.08.2025 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 7,39 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 6,09 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 44,50 Mrd. EUR – ein Plus von 56,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Allianz 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 12.11.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 27,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
23.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.07.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
23.07.2025Allianz NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2025Allianz NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
12.06.2025Allianz UnderweightBarclays Capital
06.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
02.08.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
21.04.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets
19.02.2021Allianz UnderperformRBC Capital Markets

