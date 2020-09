Allianz-Aktie aktuell: Allianz auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Allianz 164,00 EUR

Die Allianz-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 165,60 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der derzeit bei 12.606 Punkten notiert. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 164,74 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 165,48 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 407 Allianz-Aktien umgesetzt.

Bei 232,50 EUR markierte der Titel am 20.02.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 18.03.2020 bei 116,52 EUR.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 205,46 EUR aus. Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,91 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem gilt die Gesellschaft weltweit als viertgrößter Vermögensverwalter und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland. Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

