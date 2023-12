Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Blick auf Allianz-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Allianz. Das Papier von Allianz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 242,60 EUR.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 17:35 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 242,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Allianz-Aktie bisher bei 242,95 EUR. Mit einem Wert von 242,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 448.184 Allianz-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (246,25 EUR) erklomm das Papier am 12.12.2023. 1,50 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 20,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 262,43 EUR für die Allianz-Aktie.

Allianz ließ sich am 10.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,89 Prozent auf 36.500,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.800,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 23.02.2024 terminiert. Schätzungsweise am 14.02.2025 dürfte Allianz die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 22,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

DAX 40-Papier Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Minus

Allianz-Aktie im Blick: Allianz - So entstand Europas größte Versicherung