Allianz Aktie News: Allianz steigt

Aktien in diesem Artikel Allianz 225,05 EUR

1,63% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 224,75 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.461 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Allianz-Aktie bei 225,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 222,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 359.207 Allianz-Aktien.

Am 17.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 227,85 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Kursverluste drückten das Papier am 20.09.2021 auf bis zu 182,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 246,17 EUR. Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 24,12 EUR fest.

Die Allianz SE ist einer der weltweit führenden Versicherungs- und Finanzdienstleister. Die Gruppe bietet umfassenden Service in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung sowie Lebens- und Krankenversicherung an. Das Portfolio reicht dabei von allgemeinen Lebens-. Haftpflicht- und Autoversicherungen über Reise- und Kreditversicherungen bis hin zu Assistance-Leistungen. Zudem zählt die Gesellschaft weltweit zu den größten Vermögensverwaltern und stellt Kunden zahlreiche Asset Management-Produkte und -Services zur Verfügung. Das Versicherungsangebot wird zudem in Deutschland, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Bulgarien um Bankprodukte ergänzt.

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Der DAX-Check zum Jahresstart: 9 neue Favoriten

Allianz-Aktie schwächer: Cyberattacken weltweit größte Gefahr für Unternehmen - auch E.ON-Chef sieht wachsende Gefahr

Favoriten der Fondsmanager: Die Lieblinge der Geldprofis

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Allianz

Bildquellen: ricochet64 / Shutterstock.com