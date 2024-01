Allianz Aktie News: Allianz schiebt sich am Freitagmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Allianz gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 247,75 EUR zu.

Um 11:49 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 247,75 EUR nach oben. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 248,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 247,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 186.951 Allianz-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 250,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 23.01.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,07 Prozent. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 22,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der Allianz-Aktie wird bei 269,14 EUR angegeben.

Am 10.11.2023 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 5,22 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.02.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 14.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 22,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

