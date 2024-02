Allianz Aktie News: Allianz am Montagvormittag fester

Allianz im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 246,95 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 246,95 EUR. Die Allianz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 247,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 247,40 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 95.236 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.02.2024 bei 256,05 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 3,68 Prozent wieder erreichen. Am 20.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 192,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 13,01 EUR, nach 11,40 EUR im Jahr 2022. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 269,86 EUR für die Allianz-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 23.02.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 4,99 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 39.600,00 EUR im Vergleich zu 36.700,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Allianz-Bilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet. Schätzungsweise am 20.05.2025 dürfte Allianz die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Allianz-Gewinn in Höhe von 25,03 EUR je Aktie aus.

