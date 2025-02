Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

So bewegt sich Allianz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 331,10 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 331,10 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 331,10 EUR. Bei 326,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 302.483 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 26.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 331,10 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,00 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 238,30 EUR am 06.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 15,15 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 322,14 EUR.

Allianz veröffentlichte am 13.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 35,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 28.02.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 25,38 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt am Mittag um Schlusskurs des Vortages

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX notiert am Mittag im Plus

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab