Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag in Grün

Allianz-Aktie dennoch knapp leichter: Allianz kündigt Aktienrückkaufprogramm in Milliardenhöhe an

Hannover Rück bündelt Expertise in der Rückversicherung von Cyber- und Digitalgeschäft in neuem Geschäftsbereich

EQS-News: Hannover Re combines cyber and digital underwriting expertise in new specialty reinsurance business unit

Heute im Fokus

FUCHS-Chef veräußert Unternehmensaktien in Millionenwert. KWS Saat verkauft Maisgeschäft in Südamerika - Erlös für Schuldensenkung. GfK-Konsumklima hellt sich leicht auf. Norma Group erwartet mindestens stabile Marge - Weniger Dividende. Nordex kann Liefer-Auftrag in Südafrika an Land ziehen.