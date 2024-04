Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Freitagmittag nordwärts

So bewegt sich Allianz

Die Aktie von Allianz zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von Allianz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 263,80 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 265,40 EUR. Mit einem Wert von 265,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 144.098 Allianz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (280,00 EUR) erklomm das Papier am 02.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 01.06.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 24,72 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Allianz seine Aktionäre 2023 mit 13,80 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 14,52 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 280,57 EUR an.

Am 23.02.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 6,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 4,99 EUR in den Büchern gestanden. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,60 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,70 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 15.05.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Allianz veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 20.05.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2024 24,69 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

