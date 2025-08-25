DAX24.147 -0,5%ESt505.387 -1,1%Top 10 Crypto15,65 -1,3%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.842 ±-0,0%Euro1,1619 ±-0,0%Öl68,37 -0,5%Gold3.379 +0,4%
So bewegt sich Allianz

Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Einbußen

26.08.25 09:25 Uhr
Allianz Aktie News: Allianz am Dienstagvormittag mit Einbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 365,10 EUR.

Der Allianz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 365,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Allianz-Aktie bisher bei 364,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 368,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.359 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 15.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 380,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,16 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Am 27.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 273,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 33,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2024 15,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 16,75 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 359,29 EUR je Allianz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 07.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 7,39 EUR gegenüber 6,09 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 44,50 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 56,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 28,52 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2025 wird am 14.11.2025 erwartet. Schätzungsweise am 12.11.2026 dürfte Allianz die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 27,82 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Bildquellen: Manfred Steinbach / Shutterstock.com

Analysen zu Allianz

DatumRatingAnalyst
11.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
08.08.2025Allianz BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.08.2025Allianz KaufenDZ BANK
07.08.2025Allianz NeutralUBS AG
07.08.2025Allianz HoldJefferies & Company Inc.
