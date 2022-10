Allianz Aktie News: Allianz verbilligt sich am Mittwochvormittag

Aktien in diesem Artikel Allianz 177,08 EUR

Die Allianz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 176,94 EUR ab. Die Allianz-Aktie gab in der Spitze bis auf 176,88 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 176,88 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 32.885 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.02.2022 auf bis zu 232,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,90 Prozent. Am 28.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 156,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 237,62 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 05.08.2022. Es stand ein EPS von 3,85 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 5,22 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 37.100,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 34.300,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Allianz-Bilanz für Q3 2022 wird am 10.11.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 10.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2022 16,58 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

