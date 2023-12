Allianz Aktie News: Allianz tendiert am Dienstagvormittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Im XETRA-Handel gewannen die Allianz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 17:35 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 242,60 EUR nach oben. Die Allianz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 242,95 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 242,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 448.184 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 12.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 246,25 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,50 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Bei 192,48 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 26,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 262,43 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 10.11.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,22 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 36.500,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 34.800,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Allianz wird am 23.02.2024 gerechnet. Experten kalkulieren am 14.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Allianz.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 22,65 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

