Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel Allianz 219,35 EUR

1,48% Charts

News

Analysen

Die Allianz-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 218,75 EUR. Die Allianz-Aktie zog in der Spitze bis auf 218,85 EUR an. Bei 216,75 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 79.854 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 2,58 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.09.2022 bei 156,22 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 40,03 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,56 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 17.02.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,99 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,43 Prozent auf 36.700,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 38.400,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 12.05.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 10.05.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 24,31 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

ADLER-Aktie leichter: Streit zwischen ADLER Group und einigen Anleihegläubiger spitzt sich zu

Diesen Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

So fulminant wirken sich reinvestierte Dividenden auf das eingesetzte Kapital aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Allianz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Allianz

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com