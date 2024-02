Allianz Aktie News: Allianz am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Allianz im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 247,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 247,00 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 247,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 245,70 EUR. Von der Allianz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 418.294 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.02.2024 auf bis zu 256,05 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,66 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 192,48 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Allianz-Aktionäre betrug im Jahr 2022 11,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 13,88 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 271,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,99 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,90 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 39.600,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 36.700,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 24,78 EUR fest.

