Allianz Aktie News: Allianz fällt am Dienstagvormittag

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Allianz. Zuletzt fiel die Allianz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 244,35 EUR ab.

Das Papier von Allianz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 244,35 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Allianz-Aktie bis auf 244,15 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 245,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 63.916 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.02.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,05 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 4,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 192,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 21,23 Prozent würde die Allianz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Allianz-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 11,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 13,76 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 271,29 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 23.02.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 36.700,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 39.600,00 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 15.05.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 20.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,78 EUR je Allianz-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Börse Europa: Euro STOXX 50 verbucht Verluste

Deutsche Bank mit Investmenttipp: Buy-Note für Allianz-Aktie

Buy von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) für Allianz-Aktie