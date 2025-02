Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 332,30 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 332,30 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Allianz-Aktie ging bis auf 329,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 331,00 EUR. Zuletzt wechselten 300.624 Allianz-Aktien den Besitzer.

Am 26.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 334,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 0,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 238,30 EUR. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Allianz-Aktie liegt somit 39,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 15,15 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 13,80 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 322,14 EUR an.

Am 13.11.2024 legte Allianz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,54 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Allianz ein EPS von 5,49 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 42,80 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 35,03 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.02.2025 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 19.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 25,38 EUR im Jahr 2024 aus.

