Allianz Aktie News: Allianz am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 331,70 EUR abwärts.

Die Allianz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 331,70 EUR. Bei 330,90 EUR markierte die Allianz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 331,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 45.490 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.02.2025 bei 334,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 15,15 EUR. Im Vorjahr erhielten Allianz-Aktionäre 13,80 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Allianz-Aktie bei 322,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 13.11.2024. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 5,49 EUR je Aktie gewesen. Allianz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 42,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 35,03 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Allianz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 19.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Allianz einen Gewinn von 25,38 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

