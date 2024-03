Allianz Aktie News: Allianz kommt am Mittag kaum vom Fleck

Kursentwicklung

Die Aktie von Allianz zeigt sich am Mittwochmittag ohne große Bewegung. Die Allianz-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 277,15 EUR.

Die Allianz-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 277,15 EUR. Bei 277,55 EUR erreichte die Allianz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Allianz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 276,35 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 276,85 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 151.880 Allianz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.03.2024 bei 278,15 EUR. 0,36 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 198,60 EUR am 01.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 39,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 14,46 EUR. Im Vorjahr hatte Allianz 13,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,57 EUR.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,00 EUR gegenüber 4,99 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 39.600,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Allianz am 15.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 20.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

