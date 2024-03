Allianz Aktie News: Allianz am Vormittag im Plus

Blick auf Allianz-Kurs

Die Aktie von Allianz gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 277,40 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 277,40 EUR. Die Allianz-Aktie legte bis auf 277,55 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 276,85 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 20.195 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 26.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 278,15 EUR an. 0,27 Prozent Plus fehlen der Allianz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.06.2023 bei 198,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie.

Zuletzt erhielten Allianz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 13,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 14,46 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 275,57 EUR.

Allianz veröffentlichte am 23.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 6,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 4,99 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Allianz 39.600,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 36.700,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2024 dürfte Allianz Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Am 20.05.2025 wird Allianz schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Allianz-Aktie in Höhe von 24,74 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr - Dazu raten jetzt Analysten

STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels auf grünem Terrain

Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich