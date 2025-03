Allianz Aktie News: Allianz gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 357,00 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 357,00 EUR nach oben. Der Kurs der Allianz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 357,50 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 353,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 331.225 Allianz-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 359,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,56 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Der aktuelle Kurs der Allianz-Aktie ist somit 33,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 16,70 EUR, nach 15,40 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 329,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Allianz am 28.02.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,41 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 31,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 45,90 Mrd. EUR im Vergleich zu 35,03 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 19.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von Allianz.

In der Allianz-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 27,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

