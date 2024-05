Allianz Aktie News: Allianz am Montagmittag tiefer

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Allianz. Die Allianz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 264,60 EUR.

Die Allianz-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 264,60 EUR abwärts. Die Allianz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 264,50 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 265,50 EUR. Bisher wurden via XETRA 79.127 Allianz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 280,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Allianz-Aktie derzeit noch 5,82 Prozent Luft nach oben. Bei 198,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.06.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Allianz-Aktie damit 33,23 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 13,80 EUR an Allianz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,73 EUR aus. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 286,29 EUR.

Am 15.05.2024 äußerte sich Allianz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 6,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 37,66 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 25,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 01.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 24,72 EUR je Allianz-Aktie.

