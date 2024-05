Allianz Aktie News: Allianz steigt am Vormittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Allianz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 265,50 EUR.

Die Allianz-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 265,50 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Allianz-Aktie bei 266,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 265,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.215 Allianz-Aktien umgesetzt.

Am 02.04.2024 markierte das Papier bei 280,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Allianz-Aktie. Am 01.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 198,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Allianz-Aktie derzeit noch 25,20 Prozent Luft nach unten.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 13,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 14,73 EUR. Analysten bewerten die Allianz-Aktie im Durchschnitt mit 286,29 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Allianz am 15.05.2024 vor. Das EPS lag bei 6,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Allianz einen Gewinn von 5,06 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Allianz im vergangenen Quartal 37,66 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 49,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Allianz 25,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2024 terminiert. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 01.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Allianz ein EPS in Höhe von 24,72 EUR in den Büchern stehen haben wird.

