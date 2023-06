Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 210,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Allianz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 210,30 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Allianz-Aktie sogar auf 211,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 210,15 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 146.797 Allianz-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2023 auf bis zu 228,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (156,22 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 34,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 251,44 EUR für die Allianz-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Allianz am 12.05.2023. Allianz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,36 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Allianz in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 46.000,00 EUR im Vergleich zu 44.000,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 10.08.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Allianz rechnen Experten am 08.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Allianz im Jahr 2023 23,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Allianz-Aktie

Allianz-Aktie stärker: Verträge der Vorstände Karuth-Zelle und Townsend verlängert

Darum hält Top-Ökonom Mohamed El-Erian die Zinspause der Fed für einen Fehler

Studie: Laufende Verzinsung von Lebensversicherungen steigt