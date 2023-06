Allianz Aktie News: Allianz legt am Dienstagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 211,00 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 211,00 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 211,00 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 210,15 EUR. Der Tagesumsatz der Allianz-Aktie belief sich zuletzt auf 42.841 Aktien.

Am 02.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 228,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Allianz-Aktie mit einem Kursplus von 8,25 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2022 bei 156,22 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,96 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 251,44 EUR an.

Am 12.05.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 5,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Allianz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,36 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 46.000,00 EUR gegenüber 44.000,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.08.2023 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Allianz-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 08.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2023 23,72 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

