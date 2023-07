Allianz Aktie News: Allianz präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Allianz. Zuletzt wies die Allianz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 217,45 EUR nach oben.

Um 11:47 Uhr stieg die Allianz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 217,45 EUR. In der Spitze legte die Allianz-Aktie bis auf 217,95 EUR zu. Bei 216,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 164.806 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 228,40 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,04 Prozent hinzugewinnen. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 28,16 Prozent könnte die Allianz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Allianz-Aktie bei 253,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Allianz am 12.05.2023 vor. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 46.000,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 44.000,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 10.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte Allianz möglicherweise am 08.08.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 23,72 EUR je Aktie in den Allianz-Büchern.

