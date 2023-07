Allianz Aktie News: Allianz zeigt sich am Vormittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Allianz gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Allianz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 216,95 EUR.

Das Papier von Allianz legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 216,95 EUR. Im Tageshoch stieg die Allianz-Aktie bis auf 217,15 EUR. Bei 216,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 50.674 Allianz-Aktien.

Bei einem Wert von 228,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Bei 156,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Allianz-Aktie 38,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 253,50 EUR.

Am 12.05.2023 hat Allianz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 5,43 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,36 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 46.000,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Allianz einen Umsatz von 44.000,00 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Allianz am 10.08.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Allianz-Anleger Experten zufolge am 08.08.2024 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Allianz-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 23,96 EUR fest.

