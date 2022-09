Allianz Aktie News: Allianz büßt am Nachmittag ein

Aktien in diesem Artikel Allianz 164,76 EUR

Die Allianz-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 164,62 EUR. In der Spitze fiel die Allianz-Aktie bis auf 164,54 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 167,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Allianz-Aktien beläuft sich auf 469.812 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (232,50 EUR) erklomm das Papier am 09.02.2022. Gewinne von 29,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 164,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 241,77 EUR.

Am 05.08.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 3,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Allianz 5,22 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent auf 37.100,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 34.300,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Allianz am 10.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 10.11.2023.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2022 17,39 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

